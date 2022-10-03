動土奠基典禮由副縣長李增財主持，與會貴賓誠心祭拜，祈祐工程順利圓滿(于家麒攝)

多年國小幼生活動室規劃改建為地下一層、地上兩層樓校舍，包含幼生教室及活動室、自然教室、音樂教室、會議室及地下避難空間，預定於2024年3月完工(于家麒翻攝)

多年國小幼生新校舍預定於2024年3月完工、8月開始招收2歲幼幼專班幼童，以減輕年輕父母照顧子女之負擔(于家麒攝)

金門縣多年國小於今(3)日上午舉辦幼生活動室改建工程動土奠基典禮，由副縣長李增財主持，校方特別感謝教育處的協助及建築師團隊的精心設計，並期許營造公司能堅持最好的施工品質，如期如質打造一個安全、友善、優質的校園教學環境。

多年國小幼生活動室改建工程預計拆除的校舍，包含現有幼生活動教室及避難用防空洞，其中幼生活動室興建於民國84年，因早期急需教學空間及經費不足因素，當時僅能以鋼構鐵皮架構興建應急，使用至今已近30年，目前部分鋼樑與C型鋼銹蝕嚴重，外觀浪板變形破損，經評估其結構不符合現行風力規範，補強亦不符合經濟效益，因此建議拆除改建。

該校配合縣府開設2歲幼幼專班以減輕年輕父母照顧子女負擔政策，已獲准於2024年度開設幼兒園2歲幼幼專班，為期屆時能夠提供全體師生更安全、舒適的環境，因此學校與縣府積極爭取教育部一般性補助款4860萬2649元，規劃改建地下一層地上兩層樓校舍，包含幼生教室及活動室、自然教室、音樂教室、會議室及地下避難空間，預定於2024年3月完工、8月開始招收2歲幼幼專班幼童。

多年國小校長張志猛表示，改建工程規劃設計力求造型簡潔、空間合理及安全、低碳、永續，並配合周邊環境，建立學校特色意像風格之建築物，同時避免單調的教學空間配置，針對各空間使用之特性進行規劃且考慮空間的多元化之使用。

而在安全、永續及友善前提下，校方表示改建工程建築物亦結合校園其他建物進行整體性考量，並以空中廊道連結既有行政教學大樓校舍，強化無障礙機能設施佈設，形成完整及友善的教學空間，更期許未來新校舍落成後，能進一步發揚學校特色，讓全體多年國小的孩子在優質舒適的環境中快樂學習。