雖然國境將於10月13日解封，但中央流行疫情指揮中心仍沒有解散打算，防疫指揮官王必勝今天指出，由於指揮中心目前仍有7大重點工作在進行，因此仍無法解散，至於專家指稱指揮中心解散與否，與疫苗、藥物EUA無關，王也辯解，強調自己從沒針對EUA特別提出說明，等同打臉前幾天的說法。

王必勝上周六指出，若指揮中心解散，EUA就會喪失無法再使用，因此目前仍然無法裁撤；衛福部長薛瑞元也說，疫苗、藥品、快篩的相關EUA都是跟指揮中心掛在一起，因此不能解散。

但這種說法遭前疾管局長蘇益仁打臉，蘇益仁指出，中央流行疫情指揮體系是在自己任內所建立，根本就沒有所謂解散EUA就不能用的說法，因為EUA本來就是由食藥署、疾管署各司其職分頭運作，何來解散指揮中心就不能用之說？

王必勝今天改口，稱現階段仍無法解散指揮中心，主要是因還有7大重點項目在執行，包括：1.防疫體系及跨部會協調持續運作2.邊境解峰規劃執行及後續管理3.國內防疫政策適時調整4.新冠肺炎改類評估規劃5.次世代疫苗採購及接種6.傳染病防治法修訂7.疫情變化監測及緊急應變作為。

至於EUA的議題，王必勝則表示，自己從來沒特別提出來過，這些都是該做的事情，但現在來看包含藥品、疫苗、醫材都希望能與指揮中心脫鉤，將訂定期限落日，不過這也要看藥商、醫材商有沒有意願，以及這些物資將來還會不會繼續使用。

不過外界仍質疑，指揮中心今天所列7大重點，都是各部會能夠獨立執行，或是透過行政院平台來統籌。王必勝指出，現在還是有很多跨部會的政策需要統籌，目前的方向就如同上述7大重點，將來會隨疫情穩定，以及疾病流感化之後，再交還各部會自行運作。

另外，有專家質疑明年疾管署編列800多億預算過多，王必勝也澄清，強調因明年沒有特別預算，因此就要在公務預算內多編列一些，畢竟沒有辦法預測明年的疫情，不可能到時候需要的時候才編，「該編的還是要編」，且公務預算受到立法院監督，外界不用過度擔心。