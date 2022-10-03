沒業績無法吸引市場追價，台股收盤指數再創22個月新低！政府祭出護盤措施希望台股能在美國股市跌跌不休下走自己的路，內資也搭政府便車搶反彈，不過點火標的卻以產業前景有疑慮、跌深的個股如：萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)等航運股、半導體的譜瑞-KY(4966)、德微(3675)、創惟(6104)、驊訊(6237)等，宏觀(6568)更以漲停作收，被動元件亦因國巨(2327)止跌反彈收高，帶動被動元件股轉強，千如(3236)亦以漲停板作收，雖然在跌深個股轉強，以及弱勢的台積電(2330)及聯電(2303)盤中股價翻紅一度止跌反漲，但沒業績引不起追價買盤，搶到短的也不想長抱，讓紅盤只是曇花一現。

在當沖了結賣壓出籠下，台股指數雖然守住13300點，沒有收在最低點，但仍創下2020年11月13日以來新低，終場加權股價指數約13300.48點，下跌124.1點，成交量約1677.7億元；OTC指數為172.4點，下跌1.02點，成交量495.08億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.89%，其次是航運類股及百貨類股，分別上漲2.08%及0.37%，表現較差者為電線電纜類股、油電氣類股及網通類股，其中電線電纜類股下跌2.99%，油電氣類股下跌1.76%，網通類股下跌1.74%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲1.62%，表現最差為生醫類股、下跌1.59%。

就技術面來看，儘管政府祭出護盤措施，今天台股盤中亦因政府強力護盤點火航運及台積電等跌深股一度翻紅，但市場信心不足，指數開低走高後再下殺，終場下跌124.1點，以13300.48點作收，創下2020年11月13日以來新低；上周周線連6黑，接連失守14000點及7月13日國安基金進場點，今天再失守13400點，短線處於弱勢；由於目前市場觀望氣氛濃厚，台股各期均線仍呈現空頭排列，技術面偏空，惟短線技術面乖離過大，低檔已見有低接買盤進場，且KD指標進入超賣區，只要美股回穩，台股短線有望出現跌深反彈。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，上周五備受Fed重視的通膨指標，也就是剔除食品與能源價格的8月核心個人消費支出(PCE)物價指數最新數據出爐，年增率達4.9%，高於市場預期的4.7%，市場預料將讓Fed持續以鷹派態度來對抗通膨，使美股收黑再創波段新低，導致台股周一再度開低，預期大盤短期持續利空測試底部，不過整體台股走勢已領先反應下跌至過去景氣對策燈號降至黃藍燈以下水準，預期本波修正區間為1萬3至1萬4之間，建議待通膨降溫及Fed貨幣政策轉向，以及企業獲利下修告一段落後等落底訊號浮現後再行布局。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，聯準會最新點陣圖顯示11月再升息3碼、12月再升息2碼、明年2月再升息1碼，之後維持高利率不變，預期此波升息幅度共達18碼，超乎市場於8月底的預期，此為9月以來國際股市大跌主因，台股隨美股破底，在市場恐慌氛圍下，預期短線將持續探底，但13,000點應為台股長空低點，在此附近可以分批逢低承接。至於台股轉強指標，可觀察強勢美元何時轉貶及美債10年期殖利率何時回落？若美元能轉貶及美債殖利率回落，有利資金回流新興市場帶動台股反彈，反之，則仍不利新興市場及台股的表現。

魏永祥指出，整體而言，在聯準會主席鮑爾於Jackson Hole年會上發表鷹派言論後，美國10年債殖利率又反彈回3%以上，美元指數也彈回108以上，美股與台股分別自6月底、7月中旬以來的反彈已結束，在10月中旬財報公布前，台股仍屬震盪格局。不過，即使台股後市展望不佳，但仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，相關個股後續表現可望優於台股指數，看好族群中，電子股以晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電與汽車零組件等為主；傳產股以生技、解封受惠等族群為主。