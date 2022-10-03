台中太陽於3日宣布，與體能勁爆的美籍大前鋒艾德華（Mike Edwards）正式簽約，成為球隊第三位洋將，正式宣告新賽季外籍球員戰力到齊，太陽隊將以嶄新的陣容迎接2022-23賽季。

現年25歲的艾德華身高208公分，畢業於美國NCAA一級名校喬治亞大學，2021-22球季先後效力於俄羅斯與科索沃聯賽，屬於機動性十足且具備外線能力的優質前鋒，擁有柔軟的投籃手感，在場上的攻擊範圍非常廣泛，職籃生涯首度來到台灣的艾德華，將帶給太陽隊更多的活力與能量！

總經理汪蔚傑認為艾德華是一名很特別的球員，「他很年輕且活動力十足，從3號位到5號位都能勝任，是教練在調度上的一枚活棋，在場上隨時帶著充沛的能量，我非常讚賞他的職業態度，希望艾德華的到來能夠帶給球隊更多火花，也持續朝總冠軍邁進！」

賈西亞教練提到：「艾德華的運動能力很出色，進攻手段相當多元，在之前的職業生涯中曾多次投進絕殺球，他的拼戰精神一定可以感染全隊，相信他很快就能融入大家，我們都等不及他的加入了！」

跟陛下(Tony Bishop)一樣都是首次來台的艾德華表示:「第一次來到台灣很興奮，等不及體驗在這裡的生活，希望趕快見到我的隊友們，今年的目標就是把冠軍金盃拿下來！」，艾德華即將完成隔離程序並投入球隊訓練，屆時聯盟官辦熱身賽有望披掛上陣。