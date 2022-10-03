新北市刑大強調，未來會繼續結合各行各業，讓防詐宣導融入日常生活。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

為宣示市府打擊詐騙決心，新北市長侯友宜今日上午授予「新北打詐隊」旗幟，新北市刑大強調，未來會繼續結合各行各業，讓防詐宣導融入日常生活，避免再有民眾受騙。

今早侯友宜為新北打詐隊授旗，由警察局副局長劉崇智代表接受旗幟，現場也有青年局、教育局、原民局、勞工局等多位局處首長及民間科技公司董事長出席。

「新北打詐隊」今年開始執行政府頒訂「新世代打擊詐騙策略行動綱領」，陸續採取不同以往之防詐宣導做法，日前成功結合「美髮美容業」實施防詐騙宣導，這次進一步與民間科技公司合作，用科技開發的程式阻擋詐騙訊息，幫助市民「堵詐」。

新北市刑大表示，現在假求職詐騙廣告猖獗，希望能藉此讓剛出社會的新鮮人在求職時能獲得此類防詐資訊，避免受害，而新北警日前破獲柬埔寨假求職詐騙13個集團，並移送35名犯嫌，更進一步達到震攝詐欺集團效果。

刑大強調，接下來會繼續努力結合各大民間團體、百工百業，加入防詐宣導行列，使防詐宣導融入市民日常生活，讓大家對詐騙訊息有基本的識讀能力，在第一時間就能馬上拒絕詐騙。另外，為擴大網路宣導，讓民眾能即時迅速獲得各類防詐騙資訊，已在各宣導會場提供「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode，方便立即掃描加入。