副總統賴清德1日替民進黨台北市長參選人陳時中站台時提到，「台北市是疫情的開始」，遭台北市長柯文哲痛批是政治失言，陳時中競選總幹事吳思瑤今天反嗆柯文哲淪為黃珊珊的側翼，急切的為自己未來總統大夢，針對假想敵提出不實的攻擊。

陳時中競選總部今天召開記者會公布4位新任發言人，吳思瑤會後受訪，針對柯文哲的指控表示，這件事情很重要的是要還原事實的真相，我們都不樂見這種斷章取義和政治口水。

她說，在陳時中競選總部成立那天，賴清德整段的談話，展現的是肯定台北市民團結，一起守住了疫情，他的心情是充滿著疼惜、關懷跟正面的肯定。她不了解為什麼柯文哲、黃珊珊自己作為台北市防疫的領導者，卻急切的要否定台北的表現？

吳思瑤批評柯P，我們都希望疫情能邁向終點，但現在卻去炒作這些所謂疫情起點這件事情，在時間時空上是錯置，更是畫錯重點。陳時中說，整個疫情的起點就在武漢，「我想這是世界公認的事」。

她強調，到目前為止，都沒有看到黃珊珊、柯文哲或是蔣萬安敢對疫情的起點在武漢這件事情向中國抗議，反而不斷地在台灣內部製造分化、製造敵人。她譴責柯文哲扭曲賴清德的談話，就是一種畫錯重點、政治操作的技倆。

吳思瑤覺得非常遺憾，她說，當一天和尚要敲一天鐘，柯文哲最後的任期應該回到市政本業，而不是甘於淪為黃珊珊的側翼，甚至很急切的為自己未來的總統大夢，針對假想敵來提出不實的攻擊，這種斷章取義加以不實攻擊的作法讓人厭惡。