民進黨南投縣長參選人蔡培慧，3日公布「綠科技好生活，南投升級政策白皮書」，內容涵蓋經濟發展、農業、觀光等10大政策；蔡培慧強調，「這不是紙上談兵，而是縝密考究中央機關預算、地方統籌分配財務，及考量未來30年南投發展而形成的施政計畫。」

蔡培慧表示，政策白皮書是她以2年時間，從她長期爭取南投縣建設、實地走訪各鄉鎮市，累積的實務經驗與民眾需求，並邀集各領域專家學者不斷研究修訂而成。

竹山社寮文教基金會董事長、暨大退休教授林吉郎認為，人口年齡普遍較高的南投縣，除了擴增社區據點及長照資源的可近用性，最重要的是高齡人口不等於被照顧人口，應全齡分層設計社區活動，例如發展長照體適能活動、發展長輩文化記憶，或傳統技藝的傳承課程及在地導覽，不僅擴大體育人才在地就業計畫，讓長輩本身的技能及智慧能有效傳承發展，那是在地全球化的基礎，更是地方創生的內涵。

靜宜大學財務金融學系教授魏清圳指出，蔡培慧從農業投入政治後，研究的面向擴及教育、社福、產業、長照醫療等，是很少見、把地方政治當學術研究在認真擘劃的從政者，他認為有這樣的縣長，南投縣一定能擺脫窮縣、傳統農業縣的窠臼，讓農業、觀光產業、服務業為主的南投縣，在科技導入後全面升級，讓南投人的經濟結構重新活化，年輕人願意返鄉、老人家安居養老。

工商團體代表李正裕表示，蔡培慧要強化醫學中心等級的醫療品質、小黃公車、打造4大多功能轉運站等政見，讓他「非常有感」，如果地方政府能友善長輩，提供較方便的交通接駁、醫療服務，員工也能安心工作，創造更好的產業價值。

國立國際暨南大學社工系助理教授梁鎧麟表示，蔡培慧生長於農村，對於長輩獨居鄉村十分在意，擔任縣長後，將成立長照愛心媽媽隊，就近請社區中壯世代組成愛心隊關心長輩，也能促進中高齡二度就業機會。另外，原住民及新住民社群，都將成立諮詢委員會及輔導就創業窗口，讓南投成為福利縣最好的示範縣。

草屯鎮長參選人曾煌棊表示，蔡培慧前年解決草屯垃圾山大火後，旋即投入「發展綠科技，垃圾變黃金」，要解決長期令人頭痛的垃圾問題，可以看出蔡培慧的知識不僅發揮在農業，在各方面的縣政計畫，都展現她的學識能力及執行力。