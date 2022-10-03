花蓮縣富里鄉長參選人張容榕今早在臉書粉專發文，表示自己因家庭因素宣布退選，讓支持者感到錯愕。（摘自張容榕臉書）

距九合一選舉僅剩1個多月，各參選人如火如荼進行競選活動，不過花蓮縣富里鄉長參選人張容榕今卻突然拋出震撼彈，在臉書粉專宣布退選，讓支持者感到相當錯愕。花蓮縣選舉委員會表示，張已登記參選，《公職人員選舉罷免法》無所謂退選機制，程序仍會照常進行。

花蓮富里鄉位在縣轄最南端，人口數低於1萬人，47歲的政治素人張容榕原先北漂擔任香水品牌總監及行銷，今年返鄉籌辦藝術季時，發現家鄉人口老化、人口外流問題嚴峻，決定參選富里鄉長，與爭取連任的鄉長陳榮聰角逐入主鄉公所的資格。

張容榕登記參選後勤走地方，助地方居民解決困難，獲許多選民好評，不過她卻在今天上午於自己的臉書粉專發文宣布，自己因為家庭因素，宣布退出花蓮縣富里鄉長選舉，並向各位支持者致上最大的歉意。

張容榕在臉書表示，當初投入鄉長選舉，只是想憑藉自己一股熱情，實現理想，但由於過程中缺乏與家庭內部溝通，導致家人極為反彈，她極不希望為了選舉，導致家庭內部的分裂失和，經過深思熟慮後，「決定在此宣布退出富里鄉長選舉，停止一切競選活動」。

對此，選委會表示，《公職人員選舉罷免法》並無所謂的退選機制，當參選人登記參選且符合積極資格與消極資格，選委會會公告候選人，若參選人期間因個人行為決定退選，選委會不會給予相關證明或處分，且未來選舉公報及選票上仍會印製候選人的名字，如成功當選另可選擇辭職。