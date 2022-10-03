新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越國道1號第3標工程（A3標），3日由縣長楊文科、寶山鄉長邱坤桶及縣議員邱振瑋等地方人士熱鬧進行開工祈福典禮。楊文科表示，縣府在寶山鄉陸續完成道路改善工程，A3標打通後，對寶山鄉發展具有相當影響力，期待工程能如期如質完成，帶給寶山鄉的未來更多可能性。

楊文科說，A3標對於寶山鄉是非常重要的工程，以涵洞穿越國道1號路段下方，開通後遊覽車等大型車輛就可順利進入寶山鄉境，也能延伸到苗栗縣三灣鄉、南庄鄉等景點，是百年之計。

縣府工務處指出，此工程為國道3號茄苳交流道以茄苳景觀大道為聯絡道路，往東拓寬既有的雙林路、新林路，穿越國道1號後至寶山鄉寶新路二段，全長約1.5公里。

A路段分成3個標，第1標與第2標均已竣工，第3標穿越國道1號路段，全長約240公尺、寬度20公尺，總工程經費7億5千萬元，中央補助4億1080萬元，縣府自籌3億3920萬元，預計27個月工期完成。

A3標在克服用地徵收等問題後，3日熱鬧動工，將在道路與國道1號相交部分，施作1座約60公尺長的車行箱涵，從國道路段下方穿越，採雙孔鋼筋混凝土結構配置，箱涵頂板上方覆土超過3公尺，並採管冪工法施工，原則上高速公路無須配合執行車道封閉等作業。

工務處表示，縣府近年來已在寶山鄉完成竹43線拓寬工程、寶山路二段竹83線道路改善工程、竹47線南坑橋及週邊道路改善工程等。目前除了A3標工程外，預計明年3月完工的竹43線3K到6K拓寬工程和寶山鄉公所執行的竹科特定區科環路拓寬工程。