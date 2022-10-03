日經指數在周一明顯的收漲；晶片相關股票上漲，隨著原油價格上揚，能源股也上漲，讓日股在十月開始即站穩腳步。

周一日經225指數收漲278.58點或1.07%，為26215.79點。東證一部指數執漲11.64點或0.63%，為1847.58點。日經在收盤最後一小時擴大漲幅；該指數在早盤一度下跌1.22%，而東證一部也一度下跌1.12%。

該兩個指數在九月都錄得自兩年半前新冠疫情爆發以來的最糟糕的月度表現。

在日本央行的季度調查中，日本企業計畫在本財年提高資本支出，消息提振了市場情緒。

儘管日銀的短觀調查發現，企業信心正在惡化，但大型製造商預計，3個月之後環境會有所改善，企業並計畫增加資本支出21.5%。

大和證券股票策略師Kenji Abe表示，「我對這次短觀調查的印象是正面的」，這顯示企業正在提高價格，並預計日圓將走軟，將提振出口導向企業，顯示日本企業未來的獲利將出現正面的數據表現。

Abe還預計日經在十月將升至27000點。

能源類股是周一表現最好的板塊，上漲2.6%；OPEC+本周將減產的消息傳出之後，原油價格出現彈升。

東京威力科創上漲4.59%，並推動大盤上漲57點，為貢獻最多的個股；緊隨在後的是半導體同業愛德萬測試(Advantest)上漲4.78%，貢獻日經指數22點。

未在日經成分股的晶片製造商三益半導體工業(Mimasu Semiconductor Industry)也上漲12.5%。

其它個股包括豐田漲3.5%，索尼漲2.4%，軟銀升1.6%。