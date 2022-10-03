台南市長黃偉哲今（3）日早發文分享了東山仙湖農場的美景，表示周一「帶你看水天美景打個氣」。

黃偉哲介紹道，仙湖農場有著無邊際的山巒美景，搭配著該地的游泳池，「有如天空之鏡」，同時他提到，知名電視劇《俗女養成記2》中公路旅行的泳池畫面就是在該地取景。

黃偉哲表示，「優質的道路帶您到美景之所在」，市府在三年多來投入了69.5億元，用以改善台南市溪北地區的觀光景點道路，而這其中就包括農場所在地、南市東山區的「東山黑曜金咖啡公路及周邊觀光路線道路」。