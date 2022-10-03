俄羅斯持續入侵烏克蘭被西方國家制裁，俄羅斯被孤立後開始增加對中國的依賴，根據南華早報報導，中俄兩國合作深化，背後關鍵在於北京政府想掌控北極航線。

美國智庫蘭德公司發布最新報告指出，中國與俄羅斯合作可以撈到很多好處，最主要能幫助中國在北極的影響力，開通北極航線可以降低運輸成本和風險，除了緩解能源短缺問題外，也可讓中國因此成為北極能源輸往世界的樞紐。

報導提到，中俄兩國過去10年在北海航線沿線簽署多項商業和航運協議，2017年還同意共同開發中國所提出的「冰上絲綢之路」，這個計畫涉及通過北極圈連接東亞、西歐和北美的新貨運航線，還涵蓋科學、環境和資源開採工作。

蘭德報告提到，航運佔中國國際貿易運輸的90%以上，北極航線的開通，將降低海上運輸成本和風險，緩解中國能源短缺問題，使其成為北極能源輸往世界的樞紐，分析從中國的角度來看，與俄羅斯合作可撈到很多好處。

報告也警告，如果俄羅斯經濟受到戰爭、西方制裁和貿易下降後下滑，該國很可能會向中國尋求幫助，以實現北極發展目標，兩國合作將包括對能源開採和北海航線商業航運發展的投資，但如此一來，將對北極地區帶來不確定性。

《華盛頓郵報》先前引述卡內基國際和平基金會高級研究員亞歷山大·加布耶夫（ Alexander Gabuev）說法指出，俄烏戰爭開打後，加速了北京政府與俄羅斯經濟關係中的這些不平等，並證實了俄羅斯對北京的順從。數據顯示，進口到俄羅斯的中國商品激增，5月與去年同期相比，成長了80%，主要是石油和其他自然資源，他分析，兩國之間已經存在的經貿不平衡只會擴大。