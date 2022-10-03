台灣半導體產業供應鏈大廠「合晶科技」將進駐中部科學園區二林園區，此投資案由中科管理局長許茂新率領團隊，與合晶科技高層多次磋商後，克服諸多問題，終於促成合晶科技落腳中科二林園區。合晶預計投資逾150億元金額、租用約10公頃土地設新廠，藉以擴增產能，成蔚二林園區產業聚落的新生力軍。

中科管理局表示，合晶公司在低阻重摻領域排名全球前三大，近幾年消費性電子產品的需求力道強勁，物聯網與巨量資料帶動多元智慧應用的創新服務，加上電動車領域對於高壓、高功率元件的需求提升，相關產業對晶圓需求暢旺，呈現供不應求情況，合晶擴廠並進駐二林園區，有助於紓解下游產業供貨壓力。

合晶指出，這次在中科租地建廠擴增新製程產能，提升功率半導體和邏輯元件用產能及生產技術能力，拓展市占率，不只是為了迎合未來車用電子等龐大需求，也可配合自身品質、交期穩定的優勢。

中科二林園區占地631公頃，主要進駐廠商為低耗水、低耗能、低排放業者，產業類別包括精密機械、光電、電腦周邊及半導體等，目前已核准引進36家廠商，計畫投資金額約1070億元，目前尚有約70公頃土地可供租用。