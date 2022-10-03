杜詩梅、謝祖武在《機智校園生活》再度合作。（TVBS提供）

杜詩梅直呼想放假。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》全新一季「青春向前衝」上週首播，哈福高中高三乙班的師生們即將迎向新的階段。飾演化學老師米竹香的杜詩梅也聊起拍戲4個多月的心情。坦言一開始很不適應，加上在確診康復後立刻拍攝，笑說：「有點腦霧，人家說生小孩會忘，我小孩沒生，怎麼這麼能忘！」幸好之後漸入佳境，找回以前拍戲的感覺。

先前「陸小曼」角色深植人心，杜詩梅在《機智校園生活》以霸氣「米二姐」登場，每次出現都有畫龍點睛之效。第四季一開始，杜詩梅成為徐一飛（謝祖武 飾）與寄讀生女兒徐念雅（王敏淳飾）之間的傳聲筒，幫忙即將出國的徐念雅，傳達想把握與父親相處機會的心意。劇中，杜詩梅每次與「小武哥」謝祖武一碰面就鬥嘴，甚至互相惡作劇，讓眾人忍不住捧腹大笑。

杜詩梅透露當初是以客串的心情進劇組，沒想到，10集、20集演到現在，都忘記拍了幾集。拍著、拍著，好朋友林利霏、小武哥都回來了，有時不看造型，會覺得身處在20年前的《麻辣鮮師》片場，偶爾照到鏡子，才會驚覺：「我是米老師啦！」

杜詩梅說起拍攝《機智校園生活》印象最深刻的事情，則與她自身有關，身為「花蓮媳婦」及餐廳老闆娘，有4天得在店裡工作，兩天休假日就上台北拍攝。這段期間往返台北、花蓮之間，行程滿檔讓她好幾個月沒休假，不過，杜詩梅對於自己做了這樣一個很不可能的挑戰，開心地表示：「太酷了！」