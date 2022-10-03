高雄市一輛警車與一輛寶馬車（BMW）在台29線發生車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市旗山一輛警車與一輛寶馬車（BMW）發生車禍，圖為被波及的休旅車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員於10月1日下午執行勤務時，行經山仙路24巷與台29線交叉路口，與一輛37歲顏姓男子駕駛的寶馬車發生車禍後，波及對向另一輛休旅車，共造成5人受傷送醫，其中的顏男傷勢較為嚴重，住院觀察中。

當時陳姓與黃姓警員開警用巡邏車要從山仙路24巷切入台29線，陳姓警員為了提醒民眾注意，在切到台29線時開啟蜂鳴器。當時顏男駕駛的寶馬車（BMW）剛好行經該路口，與警車發生撞擊。

該路口類似一個T字形路口，這場車禍造成3車共5人受傷送醫，1重傷4輕傷。顏男送醫時意識清楚，住院觀察中。由於顏姓男駕駛還在醫院治療，警方尚未做筆錄。對於肇事原因，仍待進一步調查。兩名警員與另一輛車的駕駛22歲林女，以及寶馬車上的乘客均受到輕傷。3名駕駛無酒駕。

警方提醒民眾，行經T字形路口或切入其他車道時，請減速慢行，避免發生事故。