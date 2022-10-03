內政部政務次長花敬群（左二）、嘉義市長黃敏惠（左三）、立委王美惠等人為博愛安居社宅祈福。（廖素慧攝），

嘉義市首棟社會住宅「博愛安居」3日由內政部政務次長花敬群、市長黃敏惠、立委王美惠等人動土，有206戶，預定2026年6月完工，花敬群表示，社宅是「類豪宅」，只租不售，有4成以上提供在地設籍或在地就學、就業、無自有住宅、以及經濟或社會弱勢者承租。

內政部國家住宅及都市更新中心將在嘉義市興建「博愛安居」、「友忠好室」、「安寮好室」3處社會住宅，總共505戶，博愛安居有206戶、友忠好室144戶、安寮好室155戶，房型有1房、2房、3房，比例各為4、4、2。

「博愛安居」地上13層、地下3層，汽車位120個、機車位212個，決標金額10億7600萬元，由嘉義在地鈺通營造工程股份有限公司及石昭永建築師事務所共同承包負責設計、建造。

黃敏惠表示，「博愛安居」是市府配合辦理都市計畫，取得國防部機關用地，位於台一線博愛路上，大潤發對面，鐵路高架化、嘉義大車站興建以後，整體區域的交通動線佳、生活機能好，中央照顧弱勢的美意，地方一定全力以赴配合，也希望多些停車空間。

花敬群表示，社會住宅優質平價，博愛安居動工，預計2026年6月完工，友忠好室也將於本月19日動土，安寮好室可望明年決標、動土，視地方需求而配置托育、日照、社區活動中心，還有耐震減損設計，地震警報比國家級警報提早響。

花敬群也說，停車位問題，社宅停車場就是公共停車場使用，住戶與鄰近住戶都可用，全台社宅停車都是同樣的使用標準。

住都中心執行長黃景茂表示，社會住宅有綠建築、智慧建築及耐震標章，環境植栽、屋頂綠化、階梯式露臺、休閒遊憩空間，還有智慧停車管理、節能系統、單層排氣通風好。