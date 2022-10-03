大連液流電池儲能調峰電廠近日進入併網調試最後階段，預計10月中旬正式投入使用。陸媒指出，該電廠是目前全球功率最大、容量最大的液流電池儲能調峰電廠，由中國科學院大連化學物理研究所提供技術支持，大連相關企業設計製造和建設運營，是首個國家級大型化學儲能示範項目。

綜合陸媒報導，電廠總投資約38億元（人民幣，約合新台幣170億元），總建設規模為200兆瓦／800兆瓦時，即將投用的是該電廠一期工程，規模為100兆瓦／400兆瓦時，即該電廠的額定功率為10萬度電／小時，最多可存放40萬度電。按照大陸居民日常生活每日人均用電2度左右計算，其可供20萬居民一天的用電需求，可緩解大連乃至遼寧電網調峰壓力，提高大連南部地區供電可靠性。

該電廠基於大連化物所研發的全釩液流電池儲能技術，利用不同價態的釩離子作為活性物質，基於正負極電解液中釩離子發生的氧化或還原反應，實現電能和化學能的相互轉換，進而實現電能的大規模儲存和釋放。

該電廠相當於城市的「電力銀行」，在整個電力系統中具有「削峰填谷」作用，投用後將提升再生能源併網率、平衡電網穩定性並提高電網可靠性，對加快推進大陸大規模儲能在電力調峰及再生能源併網中的應用具有重要意義。

值得一提的是，大連化物所團隊還將全釩液流電池儲能技術在國外進行了產業化推廣，與比利時科爾德集團控股EcoSourcen公司簽訂了用戶側液流電池技術許可協議，是大陸液流電池儲能技術向發達國家輸出的首例。