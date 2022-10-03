近來有民眾出現呼吸道症狀，使用新冠肺炎家用快篩結果都是陰性，懷疑可能是罹患流感。究竟新冠肺炎快篩陰性之後，間隔多久應到醫院診所做流感快篩？疾管署副署長羅一鈞表示「沒有一定的說法」，需視症狀而定。

羅一鈞指出，由於流感快篩準確度僅7到8成，即使快篩陰性還是可能罹患流感，需仰賴臨床醫師的判斷，包括發燒、肌肉痠痛、呼吸道症狀、全身性症狀（如倦怠、食慾不好等）；除了流感之外，也有其他呼吸道病菌可能引起相關症狀，例如黴漿菌、腺病毒等，不要單純用新冠家用快篩陰性就判斷是流感，還是要就醫做鑑別診斷。

羅一鈞引述美國梅約診所今年7月公布分析研究，流感疫情在Omicron流行期間，和背景值差不多，顯示感染新冠並不會讓人更容易感染流感；如果是雙重感染的個案，輕症症狀表現會比單純感染新冠更明顯，包括鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛、肌肉痠痛，但住院及死亡比率沒有差異。

衛福部次長王必勝指出，新冠肺炎和流感症狀重複性高，建議民眾先做新冠快篩，如果不是新冠，可以由醫師判斷是否做流感醫用快篩。他強調，目前沒有好的流感家用快篩商品，如果準確率不到7成，做了跟沒做效果差別不大 ，並藉機呼籲廠商「如果有好的商品可以來食藥署申請許可」。

公費流感疫苗10月1日開打，疾病管制署統計，1日到2日共接種18萬1135人次。疾管署發言人莊人祥表示，去年流感疫苗開打頭兩日，共接種19萬3784人次，今年因為遇到假日，略低於去年同期，但預估今年流感疫苗接種率應該會高於去年。

羅一鈞表示，目前已逐漸進入流感季，根據實驗室傳染病自動通報系統，過去幾周流感陽性件數比上個月增加，但這幾周都是約80多件到90多件，以A型流感為主，並沒有看到流感開始流行的明顯趨勢，後續會密切觀察。