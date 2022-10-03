今天保險局證實南山人壽9月底淨值資產轉為負數，剩下-0.59％。南山人壽指出，保險業經營特性是以持有長期資產以支持長期負債，近期面對市場利率走升，有助保險業利息收入增加，並不會影響對債券的長期持有。然而，在現行會計制度下，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以至於無法同時反映升息對資產及負債的影響，導致淨值產生不當減少的表達。假使資產負債同步反映利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3,500億元。

金管會保險局長施瓊華今日表示，南山人壽自結淨值已轉為負值，而保誠人壽、國泰人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、安聯人壽及第一金人壽淨值比均低於法定3％門檻。今天壽險及壽險為主體的金控股股價持續低迷，跌幅都在1.5~2％左右。

而被點名淨值為負數的南山人壽重申，未來接軌IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債反映公允價值後，負債金額即會下降，淨值將增加並回復其應有狀態，故當資產與負債同步反映市場利率變動，即不會產生淨值不當減少情形。經公司試算，假使資產負債同步反映利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3,500億元。主管機關也曾對外表示，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

南山人壽指出，今年前8月獲利累計450億元，資本適足率(RBC)之清償能力指標高於法定標準300％以上，整體財務狀況、資產體質良好，資金充裕無流動性風險，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

目前雖因短暫利率波動影響債券評價，但持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，未有實際損失，亦未損害客戶權益。南山人壽將會持續監控淨值比狀況，並適時提出因應措施，以符法定監理指標。