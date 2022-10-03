由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的第26屆台北紡織展(Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS)將於本(2022)年10月12日至14日假南港展覽館1館盛大舉辦，本屆展覽計有來自臺灣、美國、英國、瑞士、瑞典、義大利、日本、韓國、中國、香港等10個國家367家參展商參展，合計896個攤位展出。文化部為促成紡織上中游廠商與台灣優秀設計師合作，媒合台北紡織展參展廠商與時裝設計師品牌，於台北紡織展開幕籌辦「永續心時尚」服裝動態展演，展現時尚產業鏈合作之亮麗成果。

本屆國內頂尖的紡織業者如台塑企業、遠東新世紀、力麗集團、儒鴻、旭榮集團、宏遠、集盛、宜新、新光合纖、南緯、興采、佳紡、福盈、永光化學、台灣百和、偉全、展頌、三芳化學、高林、台灣歐西瑪、精機等，皆藉TITAS平臺大展創研實力；另有24個紡織相關公協會及研究單位參與，如：紡紗、人纖織造、毛紡織、織布、絲織、針織、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、毛巾、手套、織襪、帽子、拉鍊、不織布、台北市針車、臺灣機械、臺灣縫製機械、臺灣產業用紡織品協會、南台灣紡織研發聯盟、台灣優質內衣聯盟，以及紡織產業綜合研究所與工業技術研究院材化所等研究機構共襄盛舉，展現臺灣紡織業上中下游群策群力的凝聚力。

不畏疫情遠渡重洋的參展商包括：聚焦永續發展、可再生、可回收再利用技術的美國展商COTTON COUNCIL INTERNATIONAL、瑞典展商ORGANOCLICK和義大利展商OMMI SRL；研發抗病毒加工、抗菌及氣味控制等技術的展商如瑞士展商HeiQ和美國展商MICROBAN等；以及展示紡織機械、縫紉設備和生產系統的台灣村田機械、台灣東洋紡等。

TITAS展出契合全球脈動，主推五大核心主題－永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造」。遠東新世紀織染成衣事業部整合上游環保原料到下游織染開發技術，透過環保新素材、能源節省、廢棄物回收再製等三大理念，從回收中煉金，把廢碳變潮衣，今年更獨家打造「海洋回收抗爆球衣」，成為各大國際賽事球衣材料指定供應商。

台化公司將回收技術應用於海廢減量領域，使化學法回收CPL品質與新鮮原料相近，回收廢漁網及蚵繩產出的耐隆絲品質通過品牌商認證，台化開發之先染工業色絲，使用於製作漁網及海洋休閒繩材，可減少客戶染整廢水量，降低環境負擔。

福懋興業推出新ㄧ代環保布料-生質(Bio-based)織物，包含生質耐隆56、耐隆410及耐隆11，這三種生質耐隆都是以植物提煉的生質素材取代傳統石化原料，可減少石油耗用及降低溫室氣體排放，且不改變原有纖維特性，是新世代的環保產品。

儒鴻紡織以循環經濟概念推出創新環保布料，在不使用傳統彈性纖維的條件下，應用紗線之特殊物性，結合獨特的針織技術，設計出擁有高度彈性與舒適性的上身衣著布料，廣獲重視環境保護之國際品牌客戶正面評價。

力麗集團因應全球再生能源、淨零碳排的趨勢，展出以水循環經濟、綠色再生纖維「RePET環保聚酯再生纖維」、「ReEcoya回收原液染色纖維」等綠色循環概念產品為主軸，另開拓BOPA提產，未來將朝電子科技材料及其他功能性薄膜材料發展。

新光合纖聚焦永續議題，為舊衣及廢布處理提供解決方案。布料回收纖維透過特殊技術處理，廢布處理後可重新抽紗製衣，達成永續循環。使用全新分解技術的生物可分解纖維可被自然環境中的細菌分解，達到友善環境，保護地球的目的。

集盛實業靠著卓越的研發實力，開發出漁網回收紗Netup、回收尼龍紗Revert和機械彈棉感紗Soufflex，三款符合GRS認證的環保回收紗材，穩定供應給許多知名國際品牌，品質優異深受各界青睞。

南緯實業推出T-Fresh抑菌清淨布料系列，包含添加特殊光觸媒粉體的聚酯纖維，吸收光後產生強大的氧化反應，達到殺菌、抑菌及分解臭味分子的效果，以及能吸附細菌並使其崩解的金屬抗菌纖維，兩者皆能達到長效及耐水洗的抗菌目的。

興采實業推出兼顧機能、防護與永續平衡的產品，包含第13代S.Cafe Ocean環保科技海洋咖啡紗，結合海洋的回收寶特瓶和咖啡紗技術，達到異味控制、快乾等效果，以及STORMFLEECE風暴刷毛與STORMEGA 3D空氣層保暖織物等。