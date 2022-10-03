台中禾馨宜蘊生殖中心斥資上億打造國際標準的專業胚胎實驗室，生殖醫師團隊陣容眾星雲集，台中禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄醫師，曾任彰基婦產部產科及生殖醫學中心主任，在婦產科與生殖專科領域鑽研超過30年，成功幫助許多求孕夫妻，迎接超過1萬個新生兒的誕生。

在臨床端見到太多求孕夫妻備孕之路的辛苦，吳成玄醫師更想要持續精進生殖醫學研究，完成博士學位，只望能對不孕症夫妻診治有所助益，因為每一分的進步，都是提升高懷孕率的關鍵！正因如此的理念及堅持，吳成玄醫師已成功創造超過3,000多個試管寶寶。

吳成玄醫師坦言，離開深耕20多年的彰化以及醫學中心有許多不捨，但台中禾馨宜蘊胚胎實驗室擁有國際標準設備及專業胚胎師團隊、專注於培養優質胚胎。吳成玄醫師表示，如何提供備孕夫妻最適合的療程安排及最佳幫助，一直是他重視的，也是他決心轉換跑道的最大主因。

要締造好的懷孕率，經驗豐富的醫師及好的胚胎實驗室，缺一不可！吳成玄醫師表示，胚胎實驗室可說是生殖機構的心臟，更是懷孕率的關鍵之一。台中禾馨宜蘊胚胎實驗室講求安全性及準確性，協助醫師及團隊精準挑選較容易受孕的胚胎，讓來診的夫妻早日圓夢。

吳成玄醫師表示，要能成功懷孕，一直以來都不是靠醫師一人就可以達成，吳成玄醫師非常重視傾聽與溝通，傾聽來診者的需求，並與醫療及實驗室團隊研擬最佳專屬治療計劃，透過密不可分的醫療團隊合作關係，打造最佳治療方案。

吳成玄醫師回憶起一位38歲卵巢早衰的個案，過往在北部多家機構，每次取卵只能取到1-2顆，嘗試6次療程未果；來到吳成玄醫師門診，第一次就成功取到7顆卵，為了提升懷孕率，吳成玄醫師馬上與團隊進行策略討論，後續再安排幾次取卵、集卵，並在這次的療程安排下，1次植入成功懷孕，如今已順利地生下一名健康的男寶寶。

台中禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄醫師表示，今年雖然在職涯規劃上做了重大的改變，但是想陪伴備孕夫妻的初心不變，希望在更好的環境下，能夠更心無旁鶩，全心全力為不孕夫妻解決生育困難。也呼籲正在備孕的夫妻若努力半年沒有消息，可以盡快尋求生殖醫學專科醫師協助，早日完成為人父母的心願。