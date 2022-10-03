宜蘭縣長林姿妙今起開始請假，全力投入選戰拚連任，而輔選不遺餘力、甚至被藍營緊咬是「選第三任」的桃園市長鄭文燦3日被問到是否請假，他表示只要有選舉行程本來就會請假，但上班日還是以市政為主。
鄭文燦市政、選舉行程兩頭燒，今被問及是否考慮選舉後期請假拚輔選、交棒，他說凡是有選舉的行程本來就會請假，強調假設有上班期間的選舉行程，一定是請假來處理，但晚上跟假日就沒有這個問題，「目前上班日我還是以市政為主！」
宜蘭縣長林姿妙今起開始請假，全力投入選戰拚連任，而輔選不遺餘力、甚至被藍營緊咬是「選第三任」的桃園市長鄭文燦3日被問到是否請假，他表示只要有選舉行程本來就會請假，但上班日還是以市政為主。
鄭文燦市政、選舉行程兩頭燒，今被問及是否考慮選舉後期請假拚輔選、交棒，他說凡是有選舉的行程本來就會請假，強調假設有上班期間的選舉行程，一定是請假來處理，但晚上跟假日就沒有這個問題，「目前上班日我還是以市政為主！」
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