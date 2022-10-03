無黨籍台北市長參選人黃珊珊上周公布教育政策，台北教育局長曾燦金請假前往力挺，如今台北市長柯文哲公布教育政策，原本每學期1萬3660元的私幼補助提高至2萬5880元，藍綠議員齊轟，北市府成為黃珊珊競選總部，一物二賣、詐騙選民。

黃珊珊上周拋出私幼學費從現行每學期補助1萬3660元，翻倍為每年5萬4640元，柯文哲馬上宣布每學期補助2萬5880元，意即每年5萬1760元。國民黨北市議員游淑慧炮轟，上周曾燦金請假去幫黃珊珊，一周後變成柯文哲宣布這套政策，這就是標準的一物二賣、詐騙選民，同一個政策改包裝一下，再開一次記者會。

游淑慧說，她高度懷疑黃根本沒有自己的政策研擬團隊，只想偷懶投機的讓市政府公務員幫她寫政策，讓台北市政府成為她的競選總部，北市府公務員不知不覺變成免費在幫她選舉，她直言黃投機又偷懶。

游淑慧認為，黃珊珊的教育政見與教育局過去1年所發布白皮書的內容高度類同，過去教育局是教育專業的副市長蔡炳坤督導的， 這些教育白皮書也是蔡跟教育局同仁一起努力研擬的，現在黃珊珊卻撿便宜，將蔡炳坤的心血變成是她與在市府時和大家一起討論琢磨出來的，在蔡生病期間，把他的心血據為己用，不太道德。

民進黨北市議員簡舒培批評，柯文哲現在為了幫黃珊珊選舉，瓜田李下，完全不避嫌，公然讓自己的政務官在上班時間請假去參加黃珊珊造勢活動，再把造勢活動的成果拿來台北市當作北市府的政見，完全把北市府資源公器私用給黃珊珊，且完全不避諱。

簡舒培表示，這也顯示柯文哲現在最後的垃圾時間，完全「死豬不怕滾水燙」，就是希望黃珊珊安全上壘，延續他在北市府的施政，她炮轟過去柯讓他的徒子徒孫，寄生在北市政府裡面，讓北市府成為民眾黨支黨部，未來黃珊珊若當選，民眾黨寄生狀況將越來越嚴重。

簡舒培轟，黃珊珊過去3年在睡覺嗎？黃擔任副市長3年，在離開後才推出政見，過去3年白領北市民的薪水嗎？她的孩子今年6歲，若去年就往下延伸義務教育，她將是受惠者，但黃珊珊完全不作為，延誤很多孩子的就學時間。