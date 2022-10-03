好市多賣場的烤雞、烤雞大腿，原先架上都有提供胡椒粉讓客人自取，但有會員近日逛賣場發現，放胡椒粉的籃子都收起來了，不再免費提供，引發網友熱議，感嘆「真的該收，看到人家大把大把拿，我都懷疑人生了」。

這名網友在臉書昨天（2日）中午在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片指出，「本來雞腿上面有胡椒粉自行拿取，現在收起來不給拿了」，並註明他去的是嘉義店，猜測會不會胡椒粉也漲價，所以不免費提供。

消息一出後，許多會員紛紛回報，「台南問了也是說不提供」、「台中早就沒有了」、「上次去中壢店跟店員索取，店員說不提供」、「上次去汐止店也沒了」、「應該是還有部分庫存，上次問店員是說，現有的發完就不會再進了」。

還有網友聽到不再提供胡椒粉的消息後，忍不住哀嚎，「烤雞就是要配那個粉才美味啊」、「那個胡椒粉很好吃耶」、「德國豬腳的黃芥末也不見了」，但網友也瞭解好市多為何會收掉胡椒粉，「因為一堆沒買雞腿烤雞的人都拿」、「我看過買草莓蛋糕配胡椒粉的」、「貪心的人太多了……大把抓的一堆」、「劣幣驅逐良幣，一撮小人害所有人沒得拿」、「真的該收，看到人家大把大把拿，我都懷疑人生了」。

不過也有會員抱不平，「貪心拿一堆的消費者該被譴責，但是連正常消費買烤雞的也不提供就是好市多的問題了」。