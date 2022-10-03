目前新北市設有蘆洲、新店輔具中心。（李奇叡攝）

未來新店中心能與現有的蘆洲中心，一同服務大漢溪南北兩端的市民，讓身心障礙朋友能夠更便利、快速地申請輔具服務。（李奇叡攝）

新北市政府再於新店區北新路，設置第2間輔具中心，今天下午舉行開幕儀式，新北市長侯友宜出席時表示，未來新店中心能與現有的蘆洲中心，一同服務大漢溪南北兩端的市民，讓身心障礙朋友能夠更便利、快速地申請輔具服務。

侯友宜說，新北市身心障礙者人口有17萬4132人，為全國之首，每年申請輔具服務達4萬7000人次，補助金額達1億8000萬元，故市府推動輔具超音速政策，為全國唯一公辦公營，完成評估即核定，並由廠商代墊付，目前共與1206家特約廠商合作，為全國之冠，這項便民政策也榮獲第2屆政府服務獎，及高齡友善城市獎的肯定。

侯友宜表示，若民眾沒長照失能，也沒身心障礙補助身分，輔具中心還有經專業人員維修整理的二手輔具，供免費申請，根據統計，今年新北共回收1萬5692件二手輔具，媒合1萬4199件，估計節省公帑1億1000萬元。

侯友宜提到，新北市輔具資源中心疫情期間採用遠距評估，能減少當事人外出，避免病毒感染的風險，快速且便民，社會局也正著手開發「輔具EASY GO」APP，讓民眾只需透過APP申請，也能即時查詢補助核定結果及補助額度。

目前新北市設有蘆洲、新店輔具中心，並有12處輔具分站，可以提供簡易輔具評估及二手輔具請領、捐贈。侯友宜說，新北市幅員遼闊，新店輔具中心和蘆洲輔具中心分別位於大漢溪南北兩端，能為鄰近區域提供優質、近便性的服務。

新北市社會局長張錦麗指出，新店輔具中心位於捷運綠線新店區公所站旁，1樓創新規畫「輔具Hito展示區」，輔具中心定期票選出民眾及業界眾所矚目、最新穎、最實用的輔具，由輔具中心特邀原廠展示於此，民眾可即時參觀。