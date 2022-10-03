胰臟癌被稱為癌中之王，根據衛福部2020年的統計結果，胰臟癌的死亡率在癌症中排名第七，且5年存活率不到5%。外科醫師陳榮堅分享，一名60多歲患者因尿黃就醫，醫生檢查發現，他連眼白、皮膚都泛黃，之後竟確診胰臟癌。陳榮堅提醒，若有黃疸、腹痛、腹瀉或體重莫名變輕的狀況，最好就醫檢查。

陳榮堅在臉書粉專和個人網站分享，曾有一名60多歲的患者，發現自己尿液顏色黃、有泡泡，認為可能是火氣大，就去看中醫調理身體，一段時間後雖然沒有不舒服，但尿黃的狀況遲遲未改善，反而還變嚴重，於是轉看家醫科，抽血檢查沒發現原因，又將他轉診到泌尿科，醫生一看就驚覺不對。

陳榮堅透露，當患者轉到他的門診，他發現對方不僅有尿黃問題，連眼白和皮膚也都泛黃，是膽出口有堵塞，最後確診為胰臟癌。陳榮堅指出，胰臟癌千變萬化，雖然名稱都一樣，但每個發生的致癌基因點、細胞異常化生型態，常常不同且不斷變異更新，治療的模式也都不一樣。

陳榮堅還說，胰臟癌很討厭的一點是，它沒有很明確的症狀，不過若是發現自己有以下4種狀況時，建議可以尋求消化內科或外科醫師，做評估與篩檢。

▎莫名有黃疸，例如：眼白變黃，是很常見的無痛性的黃疸。

▎腹痛，尤其是左上腹，有悶悶的不適感。

▎腹瀉。

▎莫名體重減輕。

陳榮堅表示，胰臟癌又被稱作癌中之王，想要避免就得遠離危險因子，菸、酒會造成胰島細胞的發炎反應，破壞胰臟細胞，只要造成任何組織不斷發炎，就會增加癌變的機會。有研究統計，長期飲酒又有胰臟慢性發炎的情況，發生胰臟癌的機會是一般人的7到10倍；此外，有糖尿病、肥胖，也容易造成胰臟癌發生。