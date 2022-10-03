據英國BBC周一的報導，英國政府可能反轉政策，撤回削減最高所得稅率的計畫；該計畫原定削減最富人群的稅率，在保守黨內部遭到強烈批評。

財長Kwasi Kwarteng在上周公布由政府借款來提供資金的成長計畫，將削減最高所得者的稅收，此舉在金融市場引起風波。

雖然英鎊和政府債券一度大幅貶值，但政府仍堅持這一政策，幾名資深議員已在周日舉行的保守黨年度會議上加強批評了這一政策。

前部長Michael Gove說，他可能投票反對為富人減稅。

英鎊在周一暫時呈現上漲，來到約1.1185美元。