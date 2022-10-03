韋禮安今出席新歌MV首映會。（陳怡誠攝）

韋禮安上周宣布與交往2年圈外女友登記結婚，他今（3日）出席新歌MV首映會，升格人夫後首度受訪，大方分享新婚喜悅，透露不會舉辦婚宴僅邀至親好友參與家宴，且因他工作已排滿至年底，預計明年再和新婚妻飛出國度蜜月，目前先享受2人生活，不急著生小孩。

韋禮安今出席活動臉上流露新婚喜悅，也和媒體大方分享求婚過程，他笑說求婚前找了一位男性朋友「壯膽」陪同挑婚戒，且用心準備求婚台詞，「像準備金曲感言一樣」，邀集親友見證他單膝下跪向老婆說：「當你碰到對的人的時候，你想要和她度過下半輩子的話，你會希望下半輩子趕快開始，很希望和妳明天再見，每天再見。」令女方相當驚喜；追問他太太當下有哭嗎？「有吧，她沒哭就是我內心哭泣」。

他透露求婚鑽戒約0.4克拉，因老婆個性實際，希望他把錢存下來當結婚基金、度蜜月。至於婚後生活有何不同？韋禮安想了想說：「感覺不錯，沒什麼改變、只有家裡東西變多，因為她要把東西搬進來。」每天起床會對老婆說甜言蜜語，且只要有時間，小倆口會一起站在窗前看夕陽，聽著他的新歌〈明天再見〉、浪漫共舞。

韋禮安相隔2年半再推出華語新專輯，公司以國際規格為他打造新作，分別由《當男人戀愛時》破億票房台灣導演殷振豪、日本電影《公園小情歌》導演瀨田夏樹、BTS和BLACKPINK御用韓國時尚攝影師Less執導〈不得不〉、〈明天再見〉、〈沒有人想念沒離開的人〉MV，且MV取景於台北、東京與首爾3地，三位導演分別用不同風格的影像詮釋「再見」主題，MV質感媲美電影規格，今首映會，MV中參與拍攝的台北電影節影后尹馨特別到場共襄盛舉。