三仙塔及周邊廢棄軍事營舍景觀重新整建，設置全區參觀動線、砲堡修復及整體環境整頓、並配置休憩座椅等，工程已於今年8月完工。（張茂雄攝）

文史工作者認為植栽使用仙人掌物種，旅遊處說舊有景觀的主要植物確是仙人掌與銀合歡，至於是否有更適合的植栽，也將委託學者專家共同研議後辦理。（張茂雄攝）

澎湖縣政府旅遊處為營造西嶼外垵西埔山的景點特色，向交通部觀光局爭取1000萬的補助經費，針對三仙塔、廢棄砲陣地及周邊景觀進行改造計畫，不過最近因一塊嵌在「外垵砲陣遺址」入口地面的介紹牌，日文版誤植為「日本時代の1993年頃に築かれた要塞⋯⋯」，有遊客驚見中日文相差60年，紛紛在臉書、IG打卡說此碑有「穿越」劇情，意外成為澎湖秋冬新的熱門景點。

縣府旅遊處表示，西嶼鄉外垵三仙塔位於外垵村西埔山中，因西埔山可俯瞰整個外垵漁村，美景盡收眼底，近年吸引眾多遊客前往此處拍照打卡，外垵三仙塔與周邊得廢棄砲陣地已成為澎湖新興觀光景點。

旅遊處說明，為營造三仙塔周邊景觀，第一期工程針對三仙塔及周邊廢棄軍事營舍景觀重新整建，設置全區參觀動線、砲堡修復及整體環境整頓、並配置休憩座椅等，工程已於今年8月完工；為加強遊憩據點服務品質，後續將進行第二期工程，建置公共廁所及擴增停車場等，預定於今年底前開工。

不過一塊鑲鉗在「外垵砲陣遺址」入口地面的介紹牌，讓到訪的遊客看到相當詫異，因為中文版內容寫著「此處為日治時期所留下的據點，約為1933年所建，包含兵舍、將校室、廚房⋯⋯」，日文版的年代確為「日本時代の1993年頃に築かれた要塞----」，由於時間相差有60年，令遊客笑說是否「穿越」了。

旅遊處解釋，「外垵砲陣遺址」入口地面的介紹牌因校稿發生錯誤，經專家提出意見已委請包商更正，至於有文史工作者認為植栽使用仙人掌物種，旅遊處說舊有景觀的主要植物確是仙人掌與銀合歡，至於是否有更適合的植栽，也將委託學者專家共同研議後辦理。