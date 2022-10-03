民進黨宜蘭縣黨團批宜蘭縣長林姿妙，落跑縣長、逃避監督。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙今（3日）起開始請假力拚連任，請假期間不支薪，職務由副縣長林建榮代理，縣務正常運作；林表示，年底這場選戰，是為宜蘭而戰。對此，綠營宜蘭縣黨團批，落跑縣長、逃避監督；藍營宜蘭縣黨團則回，那請假的宜蘭市長江聰淵不也是「落跑市長」，根本就是「綠能你不能」典型的雙標黨。

林姿妙即日起請假到投票日止，全力拚連任；林表示，年底這場選戰，不是她個人的選舉，是為了宜蘭而戰，並喊話，動用國家機器影響選舉、抹黑戰術在宜蘭已經不管用，大家要的是乾淨政治、說到做到的縣長。接下來4年，將要「啟動希望工程，開展幸福蘭圖」，創造專屬宜蘭人的驕傲與幸福，拚出宜蘭好生活。

民進黨宜蘭縣黨團指出，林姿妙為首位不負責任的縣長、沒有擔當，在宜蘭縣議會總質詢期間請假，逃避責任、規避縣議員們的審查，希望林能重視民意，回到呈現所有民意的議事殿堂，了解縣民需求、採納好的建議做長期規畫，而不是每天跑攤，完全不清楚縣政。

民進黨團主委陳俊宇表示，對於林姿妙選在最重要的定期會來請假，感到非常遺憾，相信選民不願看到的一個只會躲避責任、逃避現實的落跑縣長；希望林姿妙要勇於面對議會的質詢，至少要總質詢結束後再請假，如請副縣長林建榮進議會受質詢可行，代表宜蘭縣政府有無林姿妙都可以。

國民黨團縣議員黃琤婷說，民進黨籍縣議員在議會定期會開幕時，把議事殿堂當成秀場、無心監督縣政、藐視宜蘭縣議會、踐踏民意。縣議員楊弘旻更指出，地方首長請假投入選舉，是秉持行政中立，避免行政資源遭濫用，且縣市首長請假參選早有先例，反觀，江聰淵8月29日便請假投入選戰，那江不就是「落跑市長」。

黃琤婷還說，選舉只剩50多天，民進黨執政的中央政府挾龐大行政資源，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人頻頻下鄉，替參選人造勢，傾舉國之力，只為一黨之私，根本公私不分，民進黨的議員難道沒有意見？還是逢國民黨便反，遇林姿妙必罵？根本就是「綠能你不能」典型的雙標黨。