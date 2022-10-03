女星小禎（胡盈禎）過去與前夫李進良結束近13年的婚姻，恢復單身的她，不只投入更多心力在事業上，還把握休閒時光，出門遊玩。此外，也時常在社群平台分享生活，和粉絲互動。近日南下高雄散心，卻突PO出一張和「健壯洋男」勾手對視的照片。讓閨密關穎連忙大喊「冷靜」。

近日，小禎南下前往高雄旅遊散心，陸續PO出不少遊玩照片，包括飯店、米其林餐廳，都讓網友們看得羨慕不已。誰料，小禎昨（2）日時，竟PO出一張照片，只見照片中小禎身穿黑色皮衣搭配白色短褲，包包斜背在左肩，勾住身旁水行俠手臂，滿臉深情地與他對視，並說：「眼神有愛嗎？」畫面中一邊粉紅泡泡直冒，一邊卻像似在說「你誰啊」，巨大的衝擊性也讓照片顯得相當搞笑。

貼文才剛PO出，網友紛紛被這畫面弄得捧腹大笑，更起了逗弄的心思，留言表示「海神OS：您想怎樣！」、「有酒醉的眼神」、「他好像在瞪妳」、「是有一點兒……殺氣」。小禎的閨密關穎也笑著回應：「想幹麻？！冷靜！」疑似擔心友人恐做出更爆笑的舉動。

事實上，小禎與李進良離婚後兩人仍保持友好關係，日前與前夫在社群平台上的互動也受到網友大力讚賞。而小禎也表示，離婚之後獲得許多空白期，可以出門逛逛、和好朋友吃飯等等。離婚後已近2年，兩人皆有各自的生活，期盼未來小禎能再遇良人，獲得幸福。