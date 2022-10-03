中新網報導，中國海油3日宣布，其自主設計建造、亞洲第一深水導管架平台「海基一號」當日投用，標誌著大陸成功開闢了深水固定式平台油氣開發新模式，深水超大型導管架平台的設計、建造和安裝能力達到世界一流水準。

報導指出，導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，主要由導管架、樁腿和上部模組三部分組成。「海基一號」位於珠江口盆地海域，平台總高度達340.5公尺，總重量超過4萬噸，高度和重量均刷新了大陸海上單體石油生產平台紀錄。

「海基一號」本次同時投產5口生產井，初期日產量約2700噸，並將同時開發陸豐15-1和陸豐22-1兩個油田，共14口生產井、3口注水井，全部投產後高峰日產原油達5000噸，將為粵港澳大灣區經濟社會發展注入新動力。

中國海油深圳分公司副總經理鄧常紅表示，導管架平台通常用於淺水海域的油氣資源開發，此前大陸海上300多座導管架平台的作業水深均不超過200公尺，在水深200公尺以上海域通常採用浮式生產平台和水下生產系統。

報導說，「海基一號」是大陸首次嘗試深水導管架平台開發模式，把生產系統從水下搬到平台上，具有開發投資低、生產成本低、國產化率高的顯著優勢，為經濟有效開發中國中深水海域油氣資源開拓一條新路。

據了解，十年來，中國海油深水鑽井平台已從3座增加到10座，其中超深水鑽井平台3座，最大作業水深達3000公尺。截至2021年底，中國海油擁有各類深水船舶平台66艘，其中作業水深1500公尺的深海裝備15艘。中國海油已在南海北部深水海域共計勘探開發油氣田11個，深水油氣產量已達上千萬噸。