美女房仲遭男同事"飲料下藥" 檢:粉末克數不足不起訴│中視新聞 20221003

47歲黃姓男子在今年4月與一名正妹房仲（小芳，化名）到一處建築物看房子，黃男在車上偷偷對小芳的杯裝飲料下藥。小芳得知後不敢喝這杯飲料，蒐證後報警。橋頭地檢署調查後認為不符合強制罪，給予不起訴處分。

小芳當時開車載黃男去看屋，在車上，黃男趁小芳不察時，兩度在杯裝飲料中下藥，她隱約聽到塑膠杯蓋被打開的細微聲音，並在飲料杯的邊緣發現一些白色粉末。

小芳之後報警，警方在杯子邊緣發現細微的粉末0.6公克。檢方經扣案的粉末送高雄市立凱旋醫院鑑定，未發現任何毒物反應。檢察官再徵詢高雄醫學大學附設中和醫院與高雄市衛生局、台灣檢驗科技公司等單位，都獲得微量、無法檢驗的回覆，無法證明是藥物或毒物。

檢方指出，根據刑法強制罪，這是以強暴或脅迫為手段，妨害他人行使權利。此案是黃男利用小芳不察之際，將不明粉末加入小芳的飲料中，無法構成強制罪，因此處以不起訴處分。