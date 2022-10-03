桃園市長鄭文燦台大碩士論文捲入抄襲風波，桃園市長參選人鄭寶清表示，鄭文燦、前新竹市長林智堅、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬從桃園三結義變成「抄襲三結義」，呼籲鄭文燦說清楚。

鄭寶清表示，針對鄭文燦的論文，有可能找對岸的槍手應該嚴肅對待，從新黨市議員參選人游智彬團隊所找的實例中，在參考⽂獻中有的註解會把國立中山大學、國立政治⼤學標出「國⽴」⼆字，有些就直接去掉「國⽴」，直接寫中⼭⼤學、政治⼤學或台灣⼤學，很可能沒有標出國⽴部分是⼤陸槍⼿所代寫。他說，⺠進黨現在主張「抗中保台」，竟然論⽂內容刻意刪除「國⽴」字眼，豈不就更令⼈嚴重懷疑鄭⽂燦的「抗中保台」政治⽴場真的也有雙重標準嗎？

鄭寶清又說，桃園市政府新聞處長詹賀舜的回應， 「這是在正常合理的範圍內」，並未針對游智彬的質疑有澄清的效果，乃轉移視聽、避重就輕且刻意淡化核心問題的操作，顯然是有心虛的掩護情形發生。

鄭寶清主張，鄭⽂燦的碩⼠論⽂涉嫌造假、抄襲及代寫等違反學術倫理的重⼤爭議問題，絕對應該要好好地加以徹查到底，是不是學術詐騙？更應調查清楚，而鄭文燦也應正式站出來面對並回應相關的疑點。

對於鄭運鵬所講，這都是議員參選人為了要選舉的花招，也稱鄭文燦是天才兒童。鄭寶清回應，這才是荒腔走板的離題反應，鄭文燦與鄭運鵬不是才剛打完張善政抄襲嗎？鄭文燦是不是天才兒童又跟論文有無造假、抄襲、代寫有何關聯嗎？連這種普通常識都「牛頭不對馬嘴」的鄭運鵬，難怪會力挺林智堅、鄭文燦沒有抄襲，成為同夥共犯。