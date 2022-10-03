「友智你和我，愛與希望陪你走 GO！」縣府與新竹縣失智照顧關懷協會為促進大眾對失智症的關注，15日將在竹北市東興圳公園舉辦失智健走活動，並邀請藝人唐從聖、PLG職業籃球聯盟共襄盛舉。

副縣長陳見賢和新竹縣失智照顧關懷協會理事長張維庭、攻城獅球星宋宇軒與姜廣謙，3日為活動進行宣傳，廣邀民眾帶家中長輩一起來同樂，認識及關注失智的議題，還有機會抽到ipad、電子血壓計等好禮。

陳見賢表示，台灣高齡化社會來臨，失智症患者隨之逐年增加，新竹縣老年人口有7萬7千人，推估潛在失智人口數達6130人，照顧失智症患者要付出無限的精力與愛，感謝協會關注 失智症照顧問題，帶給社會滿滿的正能量。

陳見賢說，楊文科縣長上任每年編列社會福利預算持續成長，目前竹縣設有3家失智共同照護中心、1家新竹縣失智日間照顧中心、15家失智失能混合型日間照顧中心、13家失智社區服務據點，提供失智照護服務，衛生局網頁亦設有失智照顧專區，協助民眾尋找家中附近的失智照護服務資源。

張維庭經歷父親失智後會充滿挫折，要適時調整自己的心情，用愛和時間陪伴，該協會主要推動失智症預防、衛教、治療及照顧，降低家屬照顧負擔及指導如何與失智者相處，提升失智者的生活品質。

這場為促進民眾對失智症的重視的健走活動，設計3道關卡，完成集章就能兌換1張抽獎券，獎品有3台ipad、居家式電子血壓計20組、15台美利達腳踏車，還有參加獎束口袋等好禮，周邊還有20多攤的市集可以逛。

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