民進黨台南市議員參選人陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、余柷青等4人，將與立委陳亭妃一起舉辦4場次的「泡泡派對」親子系列活動。（洪榮志攝）

九合一選舉投票日只剩50多天，選戰氣氛日益濃烈。不過，民進黨台南市議員參選人陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、余柷青等4人，計畫揮別傳統的選戰模式，將共同舉辦4場「泡泡派對」親子系列活動，希望吸引年輕父母帶著家中小孩前來「放電」，玩樂之餘順便宣傳育兒政策，讓選舉不再是硬梆梆的喊口號，也可以很溫馨。

首場「泡泡派對」將於10月10日下午4點在水萍塭公園登場，接續還有10月15日在南區明亮里公園、10月16日在東區和平里公園，以及10月22日在新化保生大帝廟前等4個場次。「泡泡派對」活動現場，除了有泡泡情境體驗及道具外，前3場還安排「妃妃爆爆」爆米花，由妃妃姐姐團隊爲親子們服務；22日更將配合余柷青競選總部的成立，希望透過「泡泡派對」的活動，增加親子同樂的氛圍。

陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、余柷青等人指出，舉辦「泡泡派對」活動的目的，就是希望家長能帶著小孩子到戶外走走，暫時遠離3C產品與緊繃的生活壓力，讓小孩子們「放電」一下，相信優質的競選活動，能夠獲得民眾的認同與肯定。

與4人同屬正國會系的立委陳亭妃也說，有首歌唱得好，「每位媽媽都是孩子的變形金剛，可以隱身也能巨大」；為人父母則強，無論壞人或蟑螂什麼都不怕。她與4位議員將做這群爸媽最強力的後援，要當他們的「變形金剛」。

陳亭妃還強調，她於立委任內與多位議員合作，在中央及地方配合爭取多項教育建設，包括「班班有冷氣」、更新視聽教室設備、改善校園遊樂器材、升級營養午餐廚房、爭取特色公園等，均有效改善校園環境品質，提供孩子們更完善的照顧。