1名懷孕9個月的孕婦向婦產科名醫蘇怡寧問說，她至今仍每天與丈夫行房1到3次，每次都內射，她擔心前列腺液會刺激子宮收縮，蘇怡寧則冷回「你都做了不是嗎」，他說行房只要不太激烈、過程中不會不舒服，正常來說孕期都能正常交歡，對話截圖曝光，網友紛紛笑說「根本是炫耀文」。

蘇怡寧在臉書分享1位民眾私訊他的對話截圖，該民眾是名懷孕9個月的孕婦，她說目前已接近臨盆，但仍每天與丈夫有1到3次的性行為，且每次都內射，不過她說行房姿勢都是適合孕婦的，過程中也不會太激烈，她為此詢問蘇怡寧這樣會影響生產嗎？蘇則回覆「你都做了不是嗎」。

1名懷孕9個月的孕婦向婦產科名醫蘇怡寧問說，她至今仍每天與丈夫行房1到3次，每次都內射，她擔心前列腺液會刺激子宮收縮。（翻攝自蘇怡寧臉書）

該孕婦繼續說想知道前列腺液會不會增加子宮收縮風險，蘇回應「你試了不就知道了，為何要問我」；蘇怡寧後來發文強調，行房本就是讓人快樂的事，不要太激烈，沒有不舒服即可，如果真的擔心前列腺液或精液物質會刺激子宮，可戴保險套，若有早產跡象、流產病史或前置胎盤，可先向產檢醫師詢問可否正常行房。

蘇怡寧強調「人生沒有什麼絕對可以或不可以的，你的人生自己掌握不需要別人來幫你下指導棋」，說前列腺液若真的會刺激，催生時就靠它就好了；其他網友歪樓說「這是炫耀文吧」、「夫妻感情太好」、「這是來氣蘇醫師的問題吧」、「我大膽預估之後下一胎跟這一胎大概差十個月」、「每天，一至三次，老公有上班嗎？都不會累」、「不管是吃了什麼，都給我老公來一點」、「這性慾我下巴掉下來欸」。