北藝大美術系畢業的謝立琪，有著校花級外貌和超魔鬼的曼妙身材，多年前因換上國旗比基尼拍照，被鄉民封為「國旗正妹」而話題不斷，後來更不時放上火辣美照，維持社群的聲量，至今漲粉到72萬。本月10日恰逢雙十節到來，她也曬出許久未見的「國旗泳裝照」，令上萬粉絲見到後，興奮直喊：「準備升旗」。

謝立琪今日(3)在 IG發文，放出「國旗泳裝美照」，她身穿交叉繞頸式的比基尼，圍繞在脖子的泳裝細肩帶，以鐵環來維持上圍的重量，同一時間，她握住身旁的白色鐵欄杆，站在戶外的陽台前傾下腰，炸出D級半球、以及狹長事業線，搭配身後的一束明媚陽光，使她的嫵媚指數直線上升。

謝立琪趁著雙十國慶10日即將到來，放出經典的國旗比基尼照寵粉。(圖/謝立琪 IG)

謝立琪在IG隨文寫下：「早安，默默的又要國慶了耶」，並表示這只是國旗首發、國旗女孩預備好了，撩動網友期待已久的內心，紛紛留言：「準備升旗Taiwan」、「國旗Kiki復活了」、「每年快到國慶時都很期待國旗女孩」、「妳又撐起了中華民國」、「每年看到這國旗一定要立正敬禮！」、「性感國旗美女好美」。

謝立琪自2020年穿國旗比基尼走紅後，更加用心經營IG社群。(圖/謝立琪 IG)

謝立琪過去在北藝大唸書時，便以校花級的美貌登上PTT表特版，2020年時曬出穿國旗比基尼的辣照，甜美笑容配上白皙的牛奶色肌膚，讓她一度成為話題正妹，之後她常放出IG辣照深受歡迎，後來更擔任JKF女郎的成員之一。今日她重現經典國旗比基尼，4小時便衝破上萬愛心，足見這些年的用心與人氣。