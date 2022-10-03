台南市退警協會3日在安平區舉辦年度聚餐，藍綠台南市長參選人都受邀，台南市長黃偉哲臨時更改行程缺席，國民黨台南市長參選人謝龍介到場提出投資治安政策，引起退警人員共鳴。

台南市退警協會約有700多名會員，3日舉辦年度聚餐暨慶生會，邀請藍、綠台南市長參選人到場。黃偉哲因有行程，不克出席，謝龍介成全場焦點。

謝龍介提到，現場退休警察一生奉獻台南市治安工作，用來照顧家庭的退休金還被政府砍，令人不捨，強調治安值得政府投資。

台南市8月發生殺警奪槍案，謝龍介提及台南市短缺900多警力問題，告誡執政黨若不投資治安，環境惡化令企業畏懼設廠，將造成經濟萎縮，政府稅收減少的惡性循環，主張若當選將每年花2億元增編200名警力，4年補足800警力缺額。

距選舉不到60天，謝龍介出席獲現場許多退警熱情支持，他表示國民黨與退警族群一直有共同情愫，這次選舉很多退警私下都幫他拉票，讓他感動，「聽取退休警察心聲，就能知道怎麼幫在職警察」。

台南市退警協會理事長林坤誠表示，往年餐敘1年2次，今年改為1年1次，出席更踴躍，會員們一生奉獻社會治安，退休後對政治與社會環境都懷抱情感。適逢選舉年，社團立場中立，盼政府多關注警察工作安全與退警生活。