中國信託商業銀行去年（2021）發行臺灣首張可全額購車的「中國信託和泰聯名卡」，累積發卡數已突破10萬張，累積消費金額逾新臺幣百億元，成績亮眼，創下臺灣信用卡市場上汽車產業聯名卡發卡及消費金額成長最快的紀錄。歡慶和泰聯名卡發卡突破10萬張，即日起至今（2022）年12月31日止，登錄活動後，以和泰Pay綁定和泰聯名卡於yoxi、iRent、HOTAI購線上商城消費，最高可享20％和泰Points回饋。

中國信託銀行表示，和泰聯名卡平均單筆消費金額近新臺幣百萬元，為單筆消費金額最高的中信卡。除購車一次性消費需求，和泰聯名卡同時兼顧加油、居家量販、旅遊等消費需求。卡友購車後透過出行消費，持續累積和泰Points，養成高頻率、高黏著的刷卡消費習慣，因此發卡未滿一年就創造出超過新臺幣百億元的累積消費金額及上億點和泰Points，成為Lexus與TOYOTA車主必備神卡。

針對卡友受限信用額度無法全額刷卡購車，中信銀行提供和泰聯名卡車主「購車臨時專用額度」，卡友可線上申請專用額度，且立即核准生效。此外，和泰Pay目前綁定率已達8成，綁定和泰聯名卡購車，無需提領現金或轉帳，即享信用卡遞延付款，有助資金靈活運用，Lexus、TOYOTA新車主可享購車全額刷卡1％和泰Points回饋無上限。

中信銀行也提供和泰聯名卡的快速發卡即時綁定服務，卡友可在Lexus、TOYOTA、HINO營業所或維修服務廠申辦並綁定和泰Pay付款，享最高4.5％的和泰Points回饋。另針對和泰集團下MaaS（Mobility as a Service MaaS）事業群yoxi、iRent及HOTAI購線上商城，亦提供線上快速發卡即時綁定，卡友無需等待實體卡寄達，可立即消費，再享最高5％和泰Points回饋。和泰Points 1點等於新臺幣1元，點數兌換通路廣，可直接折抵Lexus、TOYOTA、HINO維修保養消費金額，亦可兌換品牌精品、折抵HOTAI購線上商城購物消費、yoxi搭車消費、兌換iRent租車時數。