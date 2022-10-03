日前民眾黨台中大里霧峰區市議員參選人江和樹選舉布條疑遭人惡意破壞，布條上他和民眾黨黨主席、台北市長柯文哲的頭像，被疑似美工刀的物品挖空；江和樹直呼「太惡劣」，表示此案已報警處理，並呼籲選民理性支持。

據了解，江和樹日前下午收到民眾私訊，掛在霧峰區吉峰路，他與柯文哲合掛的選舉布條遭人疑用美工刀割壞，布條上他與柯文哲的頭像被挖空，江和樹旋即前往現場查看，並將布條帶回，同時也前往派出所報案。

江和樹表示，這次大里霧峰區市議員選情相當激烈，有14名參選人爭取6席，他相信這一定不是參選人所為，呼籲民眾選舉是公平競爭的過程，應和平、理性支持，而不要使用破壞的手段；更指出，破壞參選人選舉看板、布條等不僅涉及毀損罪，也會觸犯選罷法。

江和樹也透漏，之前已有3起選舉看板或布條遭到破壞的案例，這已是第4次遇到；前3次皆有報案，警方也有透過監視器查獲破壞者，針對破壞者他已進行提告，於近日開庭。