人生只有一次，有些機會也是錯過了就不會再有。《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、牡羊座、摩羯座不會輕易對誰熱情，一旦選擇對你熱情，便會付出所有，若你不好好珍惜，等到他們的熱情退卻，變得越來越冷漠時，可就沒有挽回的餘地了。

第三名：水瓶座

水瓶不會輕易對誰熱情，若他們選擇對你熱情、溫柔，就會足夠真誠和用心，可當他們的熱情與耐心消耗殆盡，就別指望他們會對你一忍再忍。在乎你的時候，水瓶恨不得為你付出全部的熱情，但當他們不在乎你時，不管之前兩人的感情多麽深厚，他們都不會再把你放在心上。

第二名：牡羊座

牡羊很害怕自己自作多情，所以無論是對誰付出熱情還是真心，都會很小心翼翼，但當他們對你感到失望，就會變得越來越冷漠。如果你經常對牡羊愛理不理的，那他們也不會再繼續和你糾纏，因為對他們來說，熱情退卻也就等於希望落空，這個時候他們只會想盡辦法遠離你，不管你做得再多也無法挽回他們。

第一名：摩羯座

摩羯比較高冷，很少主動對誰熱情，直到彼此熟悉之後，他們才願意付出熱情與真誠，可當熱情耗盡了，就別指望他們會對你一如既往的溫柔用心，就算之前多麼珍惜你，他們也不會再主動理你。如果摩羯對你感到失望，就會變得非常冷漠，而且不會再熱情起來，他們會刪掉你的聯絡方式，即便在路上遇到你，他們也只會把你視為陌生人。