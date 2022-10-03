德國檢討國安戰略 賴清德盼將臺灣納入討論(總統府提供)

賴清德今天接見德國國會友台小組訪問團時表示，他期盼，臺灣能在德國的持續支持下加入「世界衛生組織」，德國目前正在進行國家安全戰略的討論及對中政策的檢討，也希望德國能把臺灣納入討論，積極穩定臺海的和平及安全。

賴清德表示，目前國際局勢的發展的確令人擔心。一方面，俄羅斯破壞聯合國憲章，侵略另一個主權國家烏克蘭，除了帶給烏克蘭人民巨大的痛苦以外，也影響國際社會秩序及經濟發展。另一方面，中國野心勃勃地在擴軍，展現企圖心，給臺海的穩定帶來非常大的威脅。

在這種複雜的國際情勢下，他稱許德國總理舒爾茲在聯合國大會上大聲疾呼，要求尚未在俄烏戰爭表態的聯合國會員國，應該要放棄維持中立的態度，維持以規則為基礎的世界秩序，令人欽佩。

賴清德提到，我們樂於看到德國逐步實現印太方針，派遣護衛艦巴伐利亞號及軍機來印太地區參與演習，以穩定印太的和平與安全。今天魏爾胥率領5位副主席來臺訪問，訪團傳達的不僅是對臺灣的支持，也向國際社會傳達德國在印太和平穩定上的決心。

他說，COVID-19疫情在全球造成衝擊已經有2、3年，沒有一個國家例外。臺灣希望能盡我們的力量，幫助其他需要幫助的國家。臺灣被排除在「世界衛生組織」(WHO)之外，對臺灣不僅不公平，也會帶給國際社會一個防疫缺口。因此我們非常希望能加入「世界衛生組織」。

今年5月19日德國國會由朝野政黨共同提案，通過決議支持臺灣參加世界衛生大會(WHA)，他感謝德國共有125位國會議員連署致函給WHO幹事長譚德塞，表達支持臺灣參與「世界衛生大會」的意願。期盼臺灣能在德國的持續支持下，未來能加入「世界衛生組織」。

德國目前正在進行國家安全戰略的討論及對中政策的檢討，賴清德指出，我們非常希望德國能把臺灣納入討論，積極穩定臺海的和平及安全；也期望臺灣跟德國間的交流合作能持續加強，包括國會、政府高層之間，都能持續增進。

魏爾胥致詞時表示，訪團昨天已經拜會立法院，也提到一些具體合作。德國國會今年首度通過支持臺灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」，這個決議不是只停留在議員個人之間的討論，而是展現了很大的進步，也希望未來還有更多的合作。

談及參與「國際民航組織」議題，魏爾胥認為，臺灣是亞洲一個很重要的航空點，卻不能參與「國際民航組織」的相關會議，這是非常不恰當的。

他稍早向蔡英文總統提到的，德國與臺灣的合作已經超過幾十年以上，應該要讓年輕人有更多的機會認識亞洲國家。除了文化、學術上的交流，經濟上的合作也非常重要。

他強調，臺灣有非常好的半導體產業，對於德國的數位化合作非常有幫助。此外，德國企業在臺灣也有很多投資，像是西門子在汽車自動化產業上有非常好的表現。這是機會也是挑戰，我們應該要更加利用這些機會，加強彼此之間的合作。