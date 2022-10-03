疫情圖示

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中央3日公布新竹縣新增1058例確診案例，分別為499名男性、559名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下169名、65歲以上98名，18歲至64歲青壯年佔6成4。目前新竹縣居家隔離1542人，居家照護列管4641人，今年累計確診人數177070人。

新增確診者分布在竹北市444例、竹東鎮168例、湖口鄉189例、新豐鄉92例、新埔鎮53例、關西鎮31例、芎林鄉25例、橫山鄉11例、寶山鄉19例、北埔鄉10例、峨眉鄉8例、尖石鄉6例、五峰鄉2例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，接種Moderna次世代雙價疫苗，對抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前已開放第二階段對象，65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，2種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種。

衛生局提醒，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種－健康回報，協助關注子女接種狀況。

衛生局規畫於7日和8日上午由新仁醫院及大安醫院醫護團隊，在竹北市中興里集會所及新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供50歲以上民眾等對象追加劑Moderna次世代雙價疫苗、12歲以上Novavax疫苗、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納及BNT疫苗，正開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091