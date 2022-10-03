蔡適應競辦發言人沈詠珮（左）回應，國民黨不要再做賊的喊捉賊，希望朱立倫收回不實指控，否則不惜提告。（民進黨基隆市長參選人蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

國民黨主席朱立倫3日表示，民進黨都以「疑似」打國民黨市長參選人，反觀綠營都是「確實」，如聽說民進黨基隆市長參選人蔡適應確實圖利黑道，賺取不當資產。對此，蔡適應競辦發言人沈詠珮回應，國民黨不要再做賊的喊捉賊，希望朱立倫收回不實指控，否則不惜提告。

朱立倫今日參觀國民黨基隆市長參選人謝國樑競選總部，他表示，謝國樑是最有國際觀的市長，近幾天民調也都穩定領先，但絕對不能掉以輕心，聽說民進黨每天開記者會用「疑似」攻擊，例如國民黨桃園市長參選人張善政疑似上台頒獎，發的是紅包；國民黨新北市長參選人侯友宜博士學位疑似有問題；國民黨台北市長參選人蔣萬安疑似不姓蔣；謝國樑疑似有什麼問題。

朱立倫指出，反觀民進黨都是「確定」，非常確實。包括前新竹市長林智堅確實抄襲；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確實挺抄襲；民進黨台北市長參選人陳時中確實把台灣疫情搞糟，造成萬人死亡；聽說蔡適應確實和黑道結合、圖利黑道，賺取不當資產。

沈詠珮回應，新北市林口區干城二村眷改案是在2013、2014年進行，當時由朱立倫主政的新北市政府和行政院共同朝拍賣方向討論，蔡適應沒有參與，直到2018年，接到地主陳情指案子已定案，但拍賣程序一直流標，希望請行政部門依法辦理不要延宕，至於後續標售過程也都沒有參與。

沈詠珮說，如果國民黨覺得土地不應這樣標售，朱立倫當年就不應該提出此主張，甚至接任的新北市長侯友宜也可以提出意見反對，而不是現在才來指責，甚至用不實的言論，汙名從頭到尾都沒有參與的蔡適應。

沈詠珮反問，謝國樑至今無法交代他擁有的境外公司及金流問題，為什麼拿不出匯款水單？是不是心虛？朱立倫為什麼不要求謝國樑說明清楚，這些都有必要向大眾交代。