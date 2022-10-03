長聖(6712)9月合併營收5811萬元年成長14.87%，創單月歷史新高，前9個月合併營收4億4776萬元，年增57.8%，法人看好長聖今年營運有機會呈現逐季成長的局面。

長聖提供多元細胞治療產品已通過衛福部核准有六項包含免疫細胞產品有DC、DC-CIK、CIK、獨家Gamma Delta-T(GDT)、DC-CIK(WT1)治療癌症與幹細胞產品骨髓間質幹細胞(BMSC)治療退化性關節炎與脊髓損傷。日前該公司旗下產品BMSC治療退化性關節炎與脊髓損傷通過多家醫療機構，包含中國醫藥大學北港附設醫院、臺南市立安南醫院與亞洲大學附屬醫院，多家醫院通過將帶動公司營運動能。

臺灣每年近350萬人苦於退化性關節炎，據健保局資料顯示，台灣每年更有人工關節置換數量已超過2萬例，主要分布於65歲以上族群。退化性關節炎從出現症狀到需要進行關節置換期間，一般是以消炎藥物或玻尿酸注射治療，但大多只能減輕關節炎症狀，對於軟骨的修補復原幫助甚少。長聖的自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療退化性關解炎，已收治52位病患，在成效方面，目前已有9位患者完整接受幹細胞療程，研究團隊追蹤了這些病患到一年後，根據收治病人治療成果顯示，治療幹細胞前疼痛指數平均約7分，治療幹細胞12個月後的追蹤疼痛指數平均約一分（十分為最痛；零分為不痛），因此，長聖幹細胞所呈現的結果可以使得患者恢復較佳功能，減緩疼痛並保持良好情況，生活品質大幅提升，使患者能回到工作崗位。

長聖除了在幹細胞已有相當好的成效外，在免疫細胞治療也展現相當好的療效，對比近年使用免疫藥物治療的患者疾病控制率僅約 3 成，以長聖DC達70.37%腫瘤控制率及DC-CIK也達70.83%。第一位接受長聖的細胞治療的72歲男性，被主治醫師診斷為第四期攝護腺癌併肺及骨轉移，並合併放射治療結合細胞治療，至今該病患已存活超過1200天(3年又2個月)，且不只肺部與骨頭轉移消失、腫瘤指數(PSA)也下降至今無法驗出。