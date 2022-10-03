曾是「本土劇一哥」的男星陳昭榮，過去曾演出《阿扁與阿珍》、《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等多部本土劇，自然又精湛的演技收服不少婆媽粉，但近年來他淡出演藝圈，轉行開直播帶貨並代理各項產品，成功轉型成企業家。而出自花蓮縣玉里鎮的他，因前陣子地震頻傳造成當地災情慘重，近日他也貼出堂妹傳的老家現況，驚呼「萬幸當時沒有人在屋內。」

陳昭榮昨（2）日晚間於臉書粉絲團照PO文表示「我出生的地方⋯玉里圓環中山路，連進五金行！堂妹上傳陳家祖宗老宅地震後現況，這次很嚴重，超過50年的鋼筋水泥樓房，禁不起6.5級強震，萬幸當時沒有人在屋內。」接著透露他小時候也聽自己阿公提起，家中有一個裂縫怎麼補都沒有用，因為他家剛好在一個地震斷層帶上，無論地震是小震還是大震，都會自然龜裂。而這次花蓮發生大地震時，陳昭榮也剛好開車在東里路上，經歷了一場天搖地動，讓他至今心有餘悸，只能好好珍惜活在當下的每一天。

而在陳昭榮公開的照片中，只見家中老宅不僅地面及牆面大面積龜裂，地面還有外面的道路上還有多處凸起，整個老家幾乎被震得體無完膚嚴重傾斜，讓不少人看得怵目驚心，直呼「太可怕了」、「該搬了」、「跟我當年921南投大地震一樣，老房被震出大裂痕，這應該可以向政府申請補助款喔」、「也太可怕了，威力真大」、「我們老家在玉里松浦~真的很恐怖」、「沒有人受傷就是福，大自然的力量人類是無法對抗的」吸引大批網友留言。