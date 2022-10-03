勞動基金運用局今(3)日指出，今年第四季辦理新、舊制勞工退休基金111年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫，總委託金額為新台幣700億元，該計畫為正常資金的運用，並非外界所稱的護盤。

勞金局指出，今年第四季辦理新、舊制勞工退休基金111年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫，總委託金額為新台幣700億元，同時本次委託經營計畫將續以編製永續報告書之上市櫃公司為投資標的，以具體行動落實永續投資策略。

勞金局表示，勞動基金投資股市，一向以增進長期穩健收益為原則，在既定的年度資產配置計畫下，每年配合各基金年度資金流入及金融情勢，規劃辧理各項基金投資，並審酌市場情勢分批進行撥款。

此外，勞動基金秉持長期投資，持續分散布局在國內外股票、債券，國內委託經營亦佔有一定比例，而本次委託案為例行的資金配置，是正常之資金運用，並非外界所稱的護盤。

勞金局表示，此次規劃的委任類型為絕對報酬型，要求年報酬率以台灣證券交易所公告的近5年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，期藉由經理人專業判斷，獲取穩健之收益，本次預計擇優徵選 7 家代操業者，每家受託新制勞退基金70億元、舊制勞退基金30億元。