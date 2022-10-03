「與其偷挖粉絲,不如交換粉絲!」臺中國家歌劇院與衛武營國家藝術文化中心在今年最後一季,巧合的各推出兩檔歌劇,在兩位總監的默契下,首度聯手推出「雙館齊唱歌劇套票」,以嘉惠全臺的歌劇迷!

歌劇院的2檔歌劇《唐懷瑟》、《魔笛》任一場次，搭配衛武營《唐卡洛》、《碧廬冤孽》任一場次，每場次1,200元以上票級，便享有「雙館齊唱套票」8折優惠。歌劇院藝術總監邱瑗表示，過去衛武營每年上下半年各演1檔旗艦歌劇，而臺中歌劇院則在10或12月，今年罕見兩館共有4齣歌劇都在第4季推出，「我和簡總監商議，與其互相廝殺、不如兩館合作，讓觀眾好好享受難得的歌劇盛宴！」衛武營藝術總監簡文彬表示，「這4檔歌劇檔檔經典，這次兩館套票價格非常優惠，建議4檔一起買，從不同作品享受歌劇藝術的迷人風貌。」4齣歌劇節目甫推出便感受到樂迷的熱烈支持，其中《唐懷瑟》最高票價在歌劇院會員預購期間便完售、《魔笛》目前也僅剩週四場次還可以搭配歌劇套票，為此邱瑗總監幽默表示「高雄的朋友，我們來晚了！」期待屆時兩地樂迷朋友在劇場相會，共賞4齣精彩的歌劇製作。

邱瑗總監與簡文彬總監也齊推薦樂迷除了欣賞演出外，不妨趁秋日來個「偷得浮生半日閒」，為自己安排一趟藝文之旅！邱瑗總監說，光是走進歌劇院就能夠待上一整天，除了可參加「惠來走走」活動，認識「惠來里」的考古遺址，探索歌劇院現址的古今面貌，還可以到歌劇院享用星級餐廳、逛文創市集；《魔笛》演出期間，5樓VVG餐廳更推出限定的《魔笛》主題套餐；簡文彬總監則特別推薦樂迷不妨在演出前先到全臺佔地最大的衛武營都會公園走走，享受大自然的芬多精，一解繁忙生活中的壓力，開演前後歡迎在衛武營STAGE 5餐廳享用《唐卡洛》主題調酒與套餐，透過五感全方位體驗歌劇饗宴。

華格納歌劇《唐懷瑟》將率先於10/21(五)、10/23(日)上演，由詩人鴻鴻擔任導演、前NSO駐團指揮張尹芳指揮，去年首演預購即秒殺，今年在觀眾敲碗下榮耀回歸。《唐懷瑟》是華格納最受歡迎的歌劇，改編中世紀傳說故事，描寫吟遊騎士唐懷瑟在經歷女神維納斯的肉慾誘惑後，試圖重回舊愛伊莉莎白的擁抱，在慾望跟純愛間的人性掙扎。本次以室內樂編制演出，雖然規模縮小，但音樂上的精彩絕對不減分。邱瑗總監與簡文彬總監也打趣地說，「意外發現《唐懷瑟》與《唐卡洛》都有個共同點，就是女友的名字都叫『伊莉莎白』。」

衛武營與比利時列日皇家歌劇院跨國共製威爾第歌劇《唐卡洛》，為列日皇家歌劇院慶祝兩百週年傾力之作，義語四幕版10/27 (四)至10/30(日)在衛武營歌劇院世界首演。這不僅是《唐卡洛》首度在臺呈現，更是睽違15年國內難得一見的全古裝實景歌劇，動員前後台280多名演出和工作人員、比利時直送臺灣的6大貨櫃近千品項布景道具，要讓臺灣觀眾充分感受19世紀前半法國「大歌劇」（Grand Opéra）的磅礡氣勢。

歐美著名經典恐怖小說《碧廬冤孽》1898年問世之後，多次被改編為影視戲劇等版本，英國作曲家布瑞頓以室內歌劇規模打造同名作品，以其深厚古典對位基礎和現代十二音律技巧，塑造出若即若離的神秘氣氛。奔放樂集此次製作以全本背譜的方式詮釋，11/18 (五)至11/20(日)於衛武營戲劇院登場，6名聲樂家和13名音樂家打破舞台樂池界線，將同台演繹故事深沉氛圍和人性詭譎。

永遠是全球最熱搜的歌劇：莫札特歌劇《魔笛》，今年由台積電文教基金會冠名贊助，將在12/15(四)至12/18(日)於歌劇院登場，此次為南非當代藝術巨擘威廉．肯特里奇（William Kentridge）應比利時國家歌劇院（皇家鑄幣局劇院）之邀請執導製作，將故事中黑與白、晝與夜的意象，以炭筆素描動畫呈現，隱喻英國維多利亞時代晚期的殖民悲歌，這次所有道具、佈景皆由重製的東京新國立劇院原裝運送來臺，集結國內外優秀聲樂家以雙卡司接力演出。

歌劇院藝術總監邱瑗表示：「歌劇院從一開幕的華格納連篇歌劇《尼貝龍指環》4年計畫開始，就吸引許多外縣市的歌劇迷如候鳥般定期到臺中欣賞年度歌劇；從經典到當代、從輕歌劇到大型樂劇，11齣歌劇製作，無論規模大小都以當代視角出發，為經典劇目注入跨界與創新的敘事手法，維持『巨人系列』經典新繹的精神。期盼全臺歌劇迷的大串連，好好享受『歌劇季』！」

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營開幕至今已推出10部歌劇包含多部跨國製作，無論正統古典或是創新跨界類型多元，多數作品題材都是臺灣首次演出，並創造國際團隊和場館同仁與在地藝術團隊密切合作機會，衛武營每半年推出的旗艦歌劇，不僅成為場館招牌節目之一，讓全國樂迷引頸企盼，並為臺灣打造出嶄新的『南方歌劇力量』。」

【節目資訊】依演出時間順序羅列

2022 NTT遇見巨人—華格納歌劇《唐懷瑟》

演出時間：10/21(五)19:30、10/23(日)14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院

購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n04YN6u7

威爾第歌劇《唐卡洛》

演出時間：10/27 (四)19:00、10/28(五)19:00、10/29(六)14:30、10/30(日)14:30

演出地點：衛武營國家藝術文化中心 歌劇院

購票請上Opentix：https://wenk.io/t01nfMfB

奔放樂集 布瑞頓歌劇《碧廬冤孽》

演出時間：11/18(五)19:30、11/19(六)19:30、11/20(日)14:30

演出地點：衛武營國家藝術文化中心 戲劇院

購票請上Opentix：https://reurl.cc/RX6zae

台積電經典饗宴 2022 NTT遇見巨人—莫札特歌劇《魔笛》

演出時間：12/15 (四)19:30、12/16(五)19:30、12/17(六)14:30、12/18(日)14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 大劇院

購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n04MRiMA

【套票資訊】

【歌劇院╳衛武營 雙館齊唱歌劇套票】

8/9(二)至10/23(日)止，購買臺中國家歌劇院《唐懷瑟》或《魔笛》任1場次+衛武營國家藝術文化中心《唐卡洛》或《碧廬冤孽》任1場次1,200元以上票級，不限張數享8折優惠。