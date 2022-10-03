近年來，倡導節能環保的電動車，已逐漸取代燃油車，成為台灣消費者日常使用的交通工具，為讓技職無縫接軌，畢業後即可投入電動車市場的服務，裕新汽車3日透過產學合作捐贈1部LEAF電動車，提供給新竹市光復中學，作教學研究使用。

光復中學校長程曉銘指出，全球汽車品牌的科技先驅NISSAN汽車，於2010年開始量產LEAF電動車，目前全球累積銷售超過50萬輛，是目前電動車中的銷售冠軍。

正當電動車蓬勃發展之際，NISSAN裕隆日產經銷商「裕新汽車」，深知未來電動車的發展，必須從技職學校開始紮根，而創校逾60年的光復中學，正是秉持因材施教與適性發展的多元教育而孕育出風城無數菁英的學校，因此有了此次企業捐贈電動車的機緣。

裕新汽車總經理朱文琇表示，LEAF電動車經過10年的研發和改良，精密性和安全性，不僅是其他汽車品牌學習的目標，也是技職學生最佳的研究模組，藉由捐贈方式，讓技職學生盡快接觸電動車的領域，學習技術不落人後，促成學生未來在就業市場的競爭力，而裕新汽車更設有入職獎勵金，歡迎學生畢業即就業，加入裕新大家庭，攜手共創未來。

程曉銘同時指出，有實體的電動車，讓師生直接操作教學，在硬體上，可學習專屬技能、改善教學效率，另在車用軟體上，包含電腦編程、電池效能等項目，師生都可參與技術研究。